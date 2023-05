Come guarire dalla disfunzione erettile: convegno all'ospedale Giglio di Cefalù

La diagnosi e terapia per la disfunzione erettile nell’uomo sarà al centro del congresso «La potenza dell’impotenza» che si terrà sabato prossimo, dalle 8.30, nella Fondazione Giglio di Cefalù. «Un simposio - spiega l'andrologo dell’unità di urologia del Giglio, Alessandra Giacalone, responsabile scientifico assieme al direttore dell’unità di urologia, Francesco Curto - che si pone l'obiettivo di sviscerare le cause, la diagnosi e le terapie possibili per la disfunzione erettile con un occhio alle prospettive future come l’impianto protesico idraulico e il trattamento chirurgico».

All’iniziativa, patrocinata dalla Società italiana di andrologia, saranno presenti numerosi relatori provenienti da tutta Italia. «La disfunzione erettile - aggiunge Giacalone - è un disturbo che può avere un impatto negativo sulla qualità della vita della persona e della coppia. Nel passato, era considerata, in molti casi, un disturbo di origine puramente psicologica; tuttavia le attuali evidenze suggeriscono che più dell’80% dei casi presenta una causa organica che può avere una componente anche psicologica». Ad apertura dei lavori è previsto il saluto del presidente della Fondazione Giglio Giovanni Albano e del presidente della Sia Alessandro Palmieri, con la lettura magistrale del professore Giorgio Piubello dell’Università di Verona.

