Visite mediche gratuite a Palermo con lo “Street Health Tour” di Fondazione Ania

Tornano anche a Palermo i check up medici gratuiti dello Street Health Tour della Fondazione ANIA. Da venerdì 2 a domenica 4 dicembre ci sarà una nuova tappa nel capoluogo siciliano dell'iniziativa itinerante nata per diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita. Lo Street Health Tour sarà presente all’interno dell’iniziativa "Villaggio Coldiretti" che si è svolgerà nella piazza del Teatro Politeama, in piazza Castelnuovo, in via Settimo e in alcune vie limitrofe, sempre nel cuore della città. La Fondazione ANIA allestirà uno stand che darà la possibilità di effettuare check-up medici gratuiti per le seguenti specializzazioni mediche: Cardiologia, Oculistica, Nutrizione.

Sarà possibile effettuare le visite recandosi direttamente allo stand della Fondazione ANIA, che sarà posizionato nella zona di piazza Ruggero Settimo (Riferimento: stand numero 60 sulla mappa del Villaggio Coldiretti). Nell’ambito della manifestazione Coldiretti promuove un’alimentazione sana e sostenibile, in linea con il concetto del benessere e del viver sano, attraverso forum di discussioni, mostre sulla biodiversità, aree didattiche su temi agroalimentari. La Fondazione ANIA distribuirà nell’area dell’evento gadget e materiale informativo dedicato alle iniziative del settore assicurativo rivolte alla tutela della salute.

Seconda volta a Palermo

Lo Street Health tour della Fondazione ANIA arriva a Palermo per la seconda volta da quando è stato lanciato. Il precedente risale a 3 anni fa: nell’autunno del 2019 furono effettuati oltre 300 check up medici in una struttura allestita in piazza Verdi. In quell’occasione furono proposte 5 differenti tipologie di visite messe a disposizione di cittadine e cittadini di Palermo (ginecologia, senologia, dermatologia, cardiologia e neuropsicologia). Anche in quell’occasione la Fondazione ANIA distribuì materiali dedicati alla cultura assicurativa e ai corretti stili di vita

Cos’è lo Street Health Tour

Diffondere la cultura della prevenzione e dei corretti stili di vita: è questo l’obiettivo dello Street Health Tour, la manifestazione itinerante della Fondazione ANIA, che punta a promuovere la cultura del “viver sano” favorendo la consapevolezza e la piena responsabilità nei confronti della propria condizione fisica. Su un truck o su strutture mobili che fanno tappa nelle principali piazze delle città italiane o nelle aree di importanti manifestazioni a livello nazionale ed internazionale, vengono allestite postazioni con personale medico specializzato che offre la possibilità di effettuare gratuitamente una serie di check up. Tra le più comuni le visite su vista, udito, cuore, tiroide, concentrazione di monossido di carbonio nei polmoni, test sull’osteoporosi, dermatologia e valutazioni preventive per malattie neurocognitive come l’Alzheimer. Dal 2017 in varie edizioni sono stati effettuati oltre 17.700 check up medici gratuiti.

