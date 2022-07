Screening dell'Ospedale Civico di Palermo sul cancro al pancreas

Il cancro del pancreas è la quarta causa di morte per tumori in Italia e nei paesi occidentali, per il 15% dei pazienti è legato a mutazioni genetiche e familiarità. La sua incidenza è in aumento e solo il 5% degli ammalati sopravvive a 5 anni. Alla luce di questi dati, la Medicina interna 1 dell’ospedale Arnas Civico Di Cristina Benfratelli, in collaborazione con l’Ordine dei medici di Palermo, sta conducendo in Sicilia un «Trial controllato sull'efficacia di uno screening del carcinoma pancreatico». Obiettivo, avere una diagnosi precoce e salvare una vita, sottoponendo a screening la popolazione che ha almeno due parenti affetti da carcinoma pancreatico o sono portatori di alcune mutazioni genetiche che li espongono ad un rischio molto alto di cancro. L’indagine regionale sarà presentata in conferenza stampa presso la direzione generale dell’ospedale Arnas Civico, lunedì 18 luglio, alle 10, dal direttore della Medicina interna 1 Alberto Maringhini e dal presidente dell’Omceo Toti Amato.

© Riproduzione riservata