Palermo, donato un monitor al Civico dall'associazione Piccoli Battiti

L'Associazione di promozione sociale Piccoli Battiti, che opera nel settore della cardio protezione e cardio prevenzione in età pediatrica, (effettuando elettrocardiogrammi gratuiti , installando defibrillatori e formando squadre di pronto intervento in scuole, palestre o comuni) ha donato al reparto di Elettrofisiologia, centro di riferimento regionale per la cardioaritmologia ed il trattamento delle aritmie dell'Arnas Civico di Palermo, un monitor multi parametrico per il monitoraggio dei pazienti.

Erano presenti all'incontro Roberto Colletti, direttore generale dell'Azienda Civico, Giuseppe Sgarito, responsabile dell'unità di Elettrofisiologia, e Francesco Talarico, direttore della Cardiologia vascolare

Si consolida in questo modo il rapporto di collaborazione tra Piccoli Battiti e il Civico di Palermo, che grazie ai reparti di Elettrofisiologia e di Cardiologia pediatrica permette all'associazione l'effettuazione di screening cardiologici gratuiti nella scuole.

