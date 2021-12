Covid, al Policlinico di Palermo test salivari per i bambini: come prenotare

A Palermo arrivano i test cito-salivari per bambini sotto i 10 anni d'età. Si potranno effettuare al Policlinico di Palermo. Lo conferma la stessa azienda sanitaria.

Il test, che permette d'individuare i soggetti positivi al Covid, sia quelli sintomatici che quelli asintomatici, è già disponibile e sono effettuati il lunedì (dalle 8,30 alle 12,30) e mercoledì (dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17) presso l'area tampone specialistica Covid-19, che si trova accanto alla sezione di Biochimina clinica, Medicina molecolare clinica e Medicina clinica di Laboratorio (edificio 9B). Per prenotare è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 366-9336815.

Si tratta, come ormai sappiamo, di una metodica non invasiva e con un'elevata performance diagnostica. Il materiale biologico viene prelevato con uno spazzolino, che non causa nessuna sensazione di disagio. L'unica raccomandazione è di non assumere cibi e liquidi trenta minuti prima dell'esecuzione del test. Il metodo d'analisi è certificato IVD e con una soglia minima di segnale di 5 picogrammi di Sars-CoV2 Antigen Marker.

