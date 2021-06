Risonanza magnetica fetale, ora si può a villa delle Ginestre: il nuovo servizio dell'Asp di Palermo

Al via presso villa delle Ginestre a Palermo gli esami di risonanza magnetica fetale. Un nuovo servizio dell'Asp in favore delle donne in gravidanza. Presso dunque l'unità operativa di Radiodiagnostica di villa delle Ginestre, guidata da Marco Brancato, vengono eseguiti esami di risonanza magnetica fetale, metodica di “terzo livello” per accertare eventuali patologie encefaliche fetali.

“Il servizio sanitario si arricchisce di uno strumento in più per la diagnosi prenatale – ha sottolineato il direttore generale dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – e Villa delle Ginestre dunque diventa concreto punto di riferimento per il pubblico".

La risonanza magnetica fetale non provoca alcun effetto biologico sul nascituro e sulla madre, anzi rappresenta un valido strumento per la diagnosi delle malformazioni fetali e dei danni conseguenti a infezioni congenite.

Per l’accesso all’esame a villa delle Ginestre - a partire dai primi giorni di giugno - basta solo la prescrizione del medico di medicina generale.

