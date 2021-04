Palermo, impiantato per la prima volta pacemaker senza fili: l'intervento su un ultra 80enne

Impiantato per la prima volta all’ospedale Ingrassia di Palermo un pacemaker senza fili. A riceverlo un paziente di 88 anni, con "blocco atrioventricolare parossistico e sincope".

Ad oggi, il sistema “Micra Transcatheter Pacing System” è l’unico pacemaker leadless (ossia senza fili) in commercio. Il vantaggio di questo innovativo mezzo è quello di "evitare possibili complicanze connesse alla presenza di elettrocateteri nella tasca d’impianto", come si legge in una nota.

L'intervento è stato effettuato da Mirko Luparelli, coadiuvato da Daniele Pieri e dall’infermiere Alfredo Galati dell’equipe di emodinamica dell’Uoc di Cardiologia del nosocomio di corso Calatafimi a Palermo.

