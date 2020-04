Eccezionale intervento all'Ismett di Palermo: eseguiti 5 trapianti in contemporaena

Cinque trapianti in contemporanea: cuore, polmoni, fegato e reni all’Irccs Ismett di Palermo. Quattro equipe medico chirurgiche impegnate, oltre 50 operatori coinvolti, 4 sale operatorie attive per trapiantare in contemporanea 5 pazienti in lista d’attesa.

«Cinque trapianti in contemporanea - sottolinea Angelo Luca, direttore di Ismett - richiedono organizzazione, lavoro di squadra e coordinamento tra i professionisti che lavorano all’interno della struttura, quelli che lavorano nelle rianimazioni del territorio e il centro trasfusionale dell’Arnas Civico. E’ la dimostrazione di come l’emergenza coronavirus non abbia fermato la rete dei trapianti siciliana».

