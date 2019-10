Tumore al seno e prevenzione, a Cefalù un nuovo Punto screening per le mammografie

A Cefalù arriva il nuovo Punto screening per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno, realizzato dall'Asp di Palermo. Il servizio, attivo da ieri, si trova nei locali dell’Ospedale vecchio di Cefalù (distretto 33) di via Aldo Moro 1 ed è dotato di mammografo di ultima generazione.

Nella struttura le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni d'età, che rientrano nel progetto di prevenzione dell’Azienda sanitaria, potranno effettuare le mammografie gratuitamente ogni due anni.

Le donne ricevono a casa una lettera d’invito con l’appuntamento per effettuare l’esame presso uno dei Punti Screening aziendali. È comunque possibile aderire anche spontaneamente allo screening mammografico chiamando il numero verde 800833311 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13.30) oppure inviando un messaggio Whatsapp al numero 334.6899411.

Fino a ieri, le donne del comprensorio di Cefalù dovevano recarsi all’Ospedale “Cimino” Termini Imerese, adesso avranno, invece, l’opportunità di effettuare l’esame nella propria città. Nel primo giorno di lavoro sono state eseguite già 16 mammografie.

Quello di Cefalù è il tredicesimo Punto screening attivato dall'Asp di Palermo e si va ad aggiungere a quelli di Carini, Ex Ipai di via Carmelo Onorato, Ospedale Ingrassia, PTA Albanese, Villa delle Ginestre, Ospedale Civico di Partinico, Ospedale Madonna dell’Alto di Petralia Sottana, “Cimino” di Termini Imerese, “Dei Bianchi” di Corleone, Poliambulatorio di via Mattarella a Bagheria, Poliambulatorio di via Cali a Lercara Friddi ed al Poliambulatorio di Contrada Grecale a Lampedusa.

