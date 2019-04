Pescara-Palermo, tifo e comicità a Tgs Studio Stadio: ospite l'attore Tony Sperandeo

Ci sarà anche l'attore Tony Sperandeo a tifare rosanero a TGS Studio Stadio stasera. Il talk show condotto da Salvatore Fazio seguirà la partita Pescara-Palermo a partire dalle ore 20.45 su Tgs (canale 15 del digitale terrestre).

In studio pure il duo comico I Petrolini, la miss Sorriso di Miss Italia Adelaide Compagno e il presidente della squadra dei medici palermitani Giovanni Imburgia. Tony Sperandeo è impegnato al momento in alcuni nuovi film: uno a Torino e un altro a Palermo e lo vede nei panni dell’ex sindaco condannato per mafia Vito Ciancimino. Inoltre sarà impegnato con uno spettacolo estivo in giro per la Sicilia. Ma soprattutto da grande tifoso ha lanciato un accorato appello a sostenere il Palermo.

Adelaide Compagno, 25 anni, neuropsicologa, ama sport e sana alimentazione ed è una grande supporter rosanero.

In collegamento con Gabriele Messina ci saranno lo scrittore Tregor Russo e Graziella Caraccio dell'Ail mentre Alessandro Matalone sarà in diretta da Bagheria con un gruppo di tifosi rosanero.

I telespettatori potranno diventare protagonisti con i loro commenti, foto e messaggi attraverso la chat di whatsapp al numero 335.1356928: i messaggi più belli saranno letti in diretta da Sabrina Raccuglia.