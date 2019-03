Palermo, Rajkovic: addolorato per l'infortunio di Chochev

«Sono addolorato per quello che è successo a Chochev che non è soltanto un compagno di squadra ma anche un amico». Così il difensore del Palermo Slobodan Rajkovic a proposito del grave infortunio al ginocchio che ha subito Ivaylo Chochev. Il bulgaro ha riportato la frattura alla rotula destra e la lesione totale del tendine. Rajkovic in passato ha combattuto contro infortuni altrettanto gravi.

«So benissimo - dice Rajkovic al sito ufficiale del Palermo - cosa si prova in questi momenti in cui è fondamentale l’affetto

di chi ti vuole bene. Tutti noi lo sosterremo durante questo periodo e lo aspettiamo in campo. Il passato mi ha forgiato come

uomo e come professionista. Adesso la mia testa è concentrata soltanto sul presente, voglio e devo togliermi ancora tante soddisfazioni con questa maglia senza lasciare spazio ai rimpianti».

Dopo la sosta, nel prossimo fine settimana tornerà il campionato e i rosanero saranno impegnati a Cosenza. «Veniamo da

tre risultati utili consecutivi - fa notare Rajkovic - e dobbiamo assolutamente continuare questa striscia positiva. Non possiamo permetterci passi falsi, distrazioni e soprattutto cali di concentrazione. Il Cosenza merita tutto il nostro rispetto, ha messo in difficoltà di recente sia il Brescia che il Pescara. Restano ancora nove battaglie, dobbiamo essere costanti e preparare una partita alla volta con grande attenzione e meticolosità. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo e gioire insieme ai nostri tifosi».

