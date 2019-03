Tegola Palermo, Falletti si ferma: lesione di primo grado agli adduttori

Allenamento pomeridiano per il Palermo che ha ripreso la preparazione dopo la vittoria casalinga di domenica contro il Carpi. I rosanero, dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, sabato 30 saranno ospiti del Cosenza. Nella seduta di oggi attivazione, lavoro atletico ed esercizi in palestra.

Dopo l'infortunio che lo ha costretto a lasciare il campo nel primo tempo della gara con il Carpi sbloccata proprio da lui, Cesar Falletti "si è sottoposto nella giornata di ieri ad un esame strumentale, a seguito del risentimento muscolare accusato nel primo tempo della partita con il Carpi, che ha evidenziato una lesione di primo grado dei muscoli adduttori lungo e breve della gamba sinistra. L'attaccante ha già iniziato il percorso fisioterapico del caso".

Antonio Mazzotta ha svolto una parte del lavoro con il gruppo, proseguendo con un allenamento differenziato, mentre Alessandro Salvi si è sottoposto alle cure dei fisioterapisti. La squadra tornerà in campo domani per una seduta di allenamento a porte chiuse.

