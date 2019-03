Palermo Calcio, Murawski: "Vittoria con il Carpi importante, ora serve continuità"

"È stata una vittoria meritata contro una squadra che, nonostante l’ultimo posto in classifica, è tornata in campo dopo l’intervallo con la volontà di riaprire la partita in seguito ad un nostro ottimo primo tempo. Quel gol subito ad inizio ripresa poteva metterci in difficoltà ma abbiamo reagito con la grinta di una grande squadra ed abbiamo conquistato tre punti fondamentali per il nostro cammino". Il centrocampista del Palermo Radoslaw Murawski è tornato sul sito ufficiale dei rosanero al successo casalingo di domenica scorsa contro il Carpi.

"Ogni volta che scendo in campo - continua - il mio obiettivo è quello di lottare su ogni pallone e correre più degli avversari per dare il mio contributo sia in fase difensiva che in quella offensiva. Un gol mi avrebbe fatto certamente piacere ma non è importante, la priorità è la vittoria finale che è di tutto il gruppo, si vince e si perde tutti insieme".

Il centrocampista polacco si sofferma poi sull'andamento del campionato: "È un torneo molto equilibrato, a questo punto della stagione ogni squadra è in corsa per un proprio obiettivo ed i valori espressi in campo spesso non corrispondono alle posizioni in classifica. È fondamentale adesso dare continuità ai risultati positivi per restare in vetta".

Murawski rivolge dunque un pensiero ai tifosi che anche contro il Carpi hanno sostenuto la squadra: "Il calore dei nostri tifosi non è mai mancato, sia in casa che in trasferta ed anche prima di due trasferte importanti come Perugia e Venezia. Per questo motivo ognuno di noi calciatori non può che ringraziarli, non vediamo l'ora di esultare insieme a tutti loro". Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il Palermo dovrà affrontare la trasferta di Cosenza: "Adesso possiamo approfittare della sosta per preparare al meglio il tour de force che ci aspetta alla ripresa pensando però ad un’avversaria alla volta. Quindi la testa è già al Cosenza, reduce da un ottimo pareggio a Pescara e da una vittoria sfiorata contro il Brescia nell’ultima gara casalinga. Sarà una sfida tosta che vogliamo affrontare al meglio".

