Palermo Calcio, pressing di Foschi su Preziosi: decisivi i prossimi 3 giorni

Giorni caldi a Palermo nel tentativo finale di salvare il club rosanero. Continuano i colloqui tra Enrico Preziosi e Rino Foschi. L'attuale patron del Genoa è alla ricerca di una soluzione che possa permettergli di acquistare senza andare contro i regolamenti federali, che vietano le "multiproprietà" nella stessa categoria. Se il Palermo dovesse essere promosso in Serie A si ritroverebbe nella stessa categoria del Genoa.

Intanto, martedì prossimo, come riporta Benedetto Giardina in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, Mirri dovrà comunicare l'eventuale intenzione di esercitare la clausola di acquisto delle quote da parte sua o da "persona da nominare", identikit che porterebbe al gruppo di Preziosi.

Ultima spiaggia, la soluzione tampone che, come quando accaduto a febbraio, servirebbe solamente a pagare gli stipendi entro la scadenza federale.

