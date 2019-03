Serie B, il Benevento cade a Livorno: il Palermo mantiene il secondo posto in classifica

Il Livorno fa un favore al Palermo battendo in casa il Benevento per 2-0 nel posticipo della 27/a giornata del campionato di Serie B. Grazie a questo risultato, i rosanero mantengono il secondo posto in classifica e ora puntano a riconquistare il primato.

Il Brescia, capolista, ha due punti di vantaggio sul Palermo, ma una partita in più giocata. A Livorno decidono Diamanti, al 20' del primo tempo e Gonnelli al 31'.

In classifica il Brescia, sconfitto in casa dal Cittadella, resta comunque primo a quota 47 punti. Due punti meno per il Palermo che ha però già riposato. A seguire Pescara a 44 punti, Benevento a 43.

ECCO LA CLASSIFICA COMPLETA

