Congresso regionale del Pd, il malcontento irrompe in scena

«Schlein deve sapere che non possiamo partecipare ad un congresso farsa, dove le regole sono state stabilite da Roma. Ci troviamo di fronte ad una situazione davvero insopportabile, non è più possibile continuare a sostenere una sordità da parte della segreteria nazionale Schlein». Così il capogruppo del Pd all’Ars Michele Catanzaro, parlando nel corso di una conferenza stampa presso la sede del partito in via Bentivegna, a Palermo, organizzata per manifestare le intenzioni del fronte di opposizione del segretario uscente Anthony Barbagallo, candidato al congresso regionale che si dovrebbe celebrare nelle prossime settimane.

«Non hanno nemmeno apprezzato la disponibilità, in questi giorni, della figura di Antonello Cracolici - prosegue - che ha messo nome ed esperienza per dire: fermatevi, prima che sia troppo tardi. Noi non ci stiamo e lo abbiamo palesato in questi mesi di silenzio. Il 27 di gennaio si è consumata la fine delle regole del Pd», conclude Catanzaro.