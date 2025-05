Mai più un caso Villa Deliella, più controlli per i permessi

Mai più un caso come quella dell’area di Villa Deliella dove stava per tornare un parcheggio per auto e moto. Il nulla osta all’impresa Guarena srl era stato già emesso. Gli operai avevano ripulito la zona dalle erbacce, le ruspe stavano entrando per dare una sistemata e livellare il terreno.

Addirittura era persino stata avviata la richiesta al settore Ambiente per la potatura delle antiche alberature presenti. Questione di giorni e si sarebbero bellamente aperti i cancelli, almeno per un anno (poi, chissà), agli automobilisti in cerca di qualche ora di ricovero della macchina. In quella zona di piazza Croci un posteggio vale oro si può dire senza grossa esagerazione.

Siccome, però, il rischio di una colossale cattiva figura era a un millimetro, e già così c’è stato un salvataggio della reputazione in calcio d’angolo giusto perché l’assessore Forzinetti s’era messo al lavoro già il Primo Maggio per rimediare all’errore (attraverso la revoca dell’atto avvenuta l’altro ieri), si sono fissati dei controlli più rigidi sul rilascio delle autorizzazioni su suolo pubblico.

Il sindaco Roberto Lagalla ha emanato un atto di indirizzo rivolto a tutti i capi area e ai dirigenti col quale si invita al rispetto delle indicazioni del piano urbanistico generale (Pug) di cui nel dicembre del 2023 sono state approvate le direttive generali.