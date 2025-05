I presunti casi di malasanità all'ospedale Civico, Schifani: daremo una risposta adeguata

«Su quanto accaduto al Civico sono in contatto con l’assessore alla Salute Daniela Faraoni e con il direttore Salvatore Iacolino. Non staremo fermi e inermi su questa vicenda, che si aggiunge ad altre. Cercheremo di dare una adeguata risposta non soltanto all’opinione pubblica, ma anche alla qualità del nostro servizio. Occorre, anche in questa vicenda, coniugare rigore, efficienza e volontà di andare in fondo per non normalizzare semplicemente con banali interventi e nemmeno fare stragi». Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, riguardo alle denunce di presunti casi di malasanità fatte dal medico del reparto di chirurgia toracica dell’ospedale Civico di Palermo.

«Cercheremo questa volta con l’assessore Faraoni - prosegue - in maniera, forse anche un attimo diversa, di essere incisivi e di verificare le anomalie che possono verificarsi, a volte riconducibili ad atteggiamenti di singoli e non del sistema. Dobbiamo distinguere anche la varietà dei comportamenti. Dobbiamo avere il coraggio, la forza e la volontà di andare a fondo».