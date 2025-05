È morto il palermitano Marco Causi, è stato anche assessore e vicesindaco di Roma

È morto a 68 anni Marco Causi. Ad annunciarlo su Fb il senatore dem Antonio Misiani. «La scomparsa improvvisa di Marco Causi mi colpisce e mi addolora. Insieme - ricorda - abbiamo condiviso molti anni di lavoro parlamentare sui temi della finanza pubblica, del sistema tributario e del federalismo fiscale. Ricordo Marco come un galantuomo, un docente e un parlamentare di grandissima competenza e dedizione, un appassionato riformista. Per tanti di noi è stato un vero punto di riferimento. Che la terra ti sia lieve, Marco».

Palermitano e politico di lungo corso a Roma, in Campidoglio, è stato assessore e vicesindaco. Laureato in Scienze statistiche e demografiche alla Sapienza di Roma è stato professore all’università Roma Tre. Ha collaborato anche con la commissione europea e la presidenza del Consiglio. E’ stato assessore anche nella sua Palermo.

Mella Capitale dal 2001 al 2008, è stato assessore al Bilancio nella giunta capitolina guidata da Walter Veltroni, lavorando anche per l’Anci. Nel luglio 2015, nel terzo rimpasto dopo lo scoppio di Mafia Capitale, viene scelto da Ignazio Marino come nuovo vicesindaco di Roma, con delega al Bilancio e al Personale. Resta in carica solo tre mesi, fino al 30 ottobre, dopo le dimissioni di Marino.