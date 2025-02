Sciopero dei magistrati, il 70% delle toghe del distretto di Palermo ha aderito

Il 70% dei magistrati del distretto di corte d’appello di Palermo, che comprende le sedi giudiziarie del capoluogo, di Agrigento, Trapani, Sciacca e Termini imerese, ha aderito allo sciopero indetto dall’Associazione nazionale magistrati contro la riforma della giustizia. Una partecipazione massiccia se si considera che all’ultima astensione, organizzata per protestare contro la legge Cartabia, l’adesione fu del 48%.

Per oggi, dunque, non si terranno le udienze, salvo che nei casi previsti dal codice di autoregolamentazione che impone la trattazione dei processi , ad esempio, con imputati detenuti o nell’imminenza di scadenza dei termini di custodia cautelare. I magistrati si troveranno alle 12 in piazza della memoria, alle spalle del palazzo di giustizia di Palermo, per dare lettura del comunicato unico sulle ragioni della protesta preparato dall’Anm.