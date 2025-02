Palermo, dal Comune 25 mila euro a chi denuncia il pizzo

È, infatti, prevista nelle prossime settimane una modifica del regolamento comunale antiracket e la pubblicazione di un nuovo bando per la concessione di un contributo fino a 25 mila euro a favore delle imprese che decideranno di ribellarsi al pizzo. Inoltre, il Comune si costituirà parte civile accanto e insieme agli imprenditori e commercianti virtuosi, specie con riferimento all’ultima maxi-operazione antimafia dell’11 febbraio scorso in cui sono state accertate decine e decine di vicende estorsive (tentate o consumate) commesse nella città di Palermo, da Mondello a Porta Nuova, dalla Noce a Sferracavallo.

«Oggi, non ci sono più alibi e gli imprenditori vittime sono chiamati a fare la loro parte - afferma il consigliere Forello - Le forze dell’ordine e la Procura, da decenni, svolgono un’attività repressiva impeccabile e continua, avendo decapitato, ancora una volta, Cosa Nostra in tutta la città di Palermo. Lo Stato con la legge antiracket e antimafia, la sospensione dei termini di pagamento e il fondo antiracket garantisce una tutela completa per chi ha subito estorsioni. E – conclude Forello - anche il Comune, da parte sua e con atti concreti, sta sostenendo tutti gli imprenditori che decideranno di collaborare con le forze dell’ordine, prevedendo una normativa premiale senza precedenti. Mi verrebbe da dire, adesso è il momento giusto, ora o, forse, mai più!».