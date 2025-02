Fondi Ue a rischio, vertice al ministero: progetti a rilento per dighe, ferrovie e rifiuti

In ballo ci sono i finanziamenti per opere fondamentali per combattere la crisi idrica e per superare l’emergenza rifiuti. E poi anche i finanziamenti per strade e ferrovie e quelli per aiutare le imprese. C’è tutto questo nel miliardo e mezzo di contributi europei del piano Fesr 2021-2027 che la giunta dovrà salvare per evitare la restituzione a Bruxelles.

L’allarme è scattato dopo che sul tavolo del presidente Schifani è arrivata una relazione della Programmazione che individua dei ritardi nell’avanzamento di alcuni progetti la cui scadenza invece si avvicina. Ce ne sono due ormai dietro l’angolo.

