Dirigenti alla Regione, in pole adesso c’è Cusumano: Schifani convoca per oggi la giunta

Il nome che la Lega ha dato ieri al presidente Renato Schifani per assumere l’incarico di dirigente generale del dipartimento Istruzione è quello di Vincenzo Cusumano. E, a meno di nuovi colpi di scena, la giunta già convocata per oggi pomeriggio dovrebbe ratificare la nomina.

Ma non è stato facile individuare il sostituto di Carmelo Ricciardo, rimasto dirigente all’Istruzione per un solo pomeriggio prima di essere costretto alle dimissioni per via di un processo a suo carico per corruzione e turbativa d’asta. E il fatto che per tutto il giorno i canali di comunicazione di Palazzo d’Orleans siano rimasti chiusi è il sintomo di controlli scrupolosi che Renato Schifani vuole fare prima di ufficializzare un nome e chiudere una partita che si è complicata venerdì scorso proprio quando sembrava chiusa.

L'articolo completo oggi sul Giornale di Sicilia in edicola e nell'edicola digitale