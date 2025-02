Criticità bacino nord occidentale di Palermo, intervento della Regione da 15 milioni

La struttura del Commissario per il dissesto idrogeologico, guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, svilupperà un intervento finalizzato alla risoluzione delle criticità sulla gestione ed il recapito delle acque bianche del bacino nord di Palermo, prevedendo la raccolta mediante canali di gronda, il collettamento nel collettore nord-occidentale e la realizzazione di vasche di prima pioggia per un costo complessivo di 15 milioni a valere sull'accordo di coesione Fsc 21/27. Il risultato è arrivato al termine dell'incontro che si è tenuto stamane presso il polo tecnico di via Ausonia.

«La sinergia avviata dalle due strutture commissariali - commenta il presidente della Regione Schifani - non potrà che garantire il raggiungimento di un obiettivo di grande importanza come quello di una corretta regimentazione delle acque meteoriche. Sarà possibile in questo modo scongiurare il pericolo di allagamenti che hanno interessato l’area nel recente passato».

Le due strutture commissariali hanno sottoscritto una convenzione con il Comune di Palermo al fine di assicurare un coordinamento degli interventi che vedranno come beneficiario il Comune e che una volta completate saranno gestite da Amap.