Nomine dei superburocrati alla Regione, la bufera delle vicende giudiziarie

Bufera alla Regione per il caso del dirigente generale in pectore del dipartimento Istruzione, Carmelo Ricciardo, imputato per turbativa d’asta e corruzione in un’inchiesta del 2019, in un giro di mazzette per alcuni lavori di riqualificazione di vari porti siciliani, tra cui quello di Riposto. Dopo l’articolo sul Giornale di Sicilia di ieri, Ricciardo, una delle 5 new entry tra i 17 dirigenti appena nominati, fa un passo indietro e rinuncia al nuovo incarico. E non è un caso isolato: altri neo dirigenti sono infatti coinvolti in vicende giudiziarie. Tra i riconfermati c’è ad esempio Letizia Di Liberti, dirigente cuffariana dell’assessorato alla Famiglia, anche lei imputata come Ricciardo, ma per falso ideologico. Nel processo sui dati Covid ritenuti falsi, in cui è coinvolto anche l’ex assessore alla Salute, Ruggero Razza, la posizione della dirigente è stata trasmessa per competenza territoriale a Roma. Anche Salvo Cocina, capo della Protezione civile regionale, è imputato nell’ambito dell’inchiesta di Catania (dove La Procura ha chiesto il giudizio per 32 persone) sulla gestione dei rifiuti da parte della Rap di Palermo e dall’Oikos di Catania. Si tratta comunque di reati per fatti amministrativi legati all’incarico.