Villabate, c'è San Valentino: rinviata la discussione sulla mozione di sfiducia al sindaco

È San Valentino rinviata la seduta del consiglio comunale di Villabate (Palermo) dove si doveva discutere della mozione di sfiducia presentata al sindaco. «I consiglieri comunali di opposizione, promotori e firmatari della mozione di sfiducia al sindaco Gaetano Di Chiara, sentite le tante richieste della comunità villabatese, comunicano alla cittadinanza che il consiglio comunale, nel quale dovrebbe essere discussa la mozione di sfiducia al sindaco, convocato dal presidente del consiglio comunale per venerdì 14 febbraio alle ore 20.15, verrà rinviato in data e orario più opportuni - dicono i consiglieri comunali -. Una giornata particolare come quella del 14 febbraio, ad un orario serale e con altri eventi nazionali in programma non avrebbe, a nostro avviso, consentito la partecipazione dei cittadini che i sottoscritti auspicano numerosi in aula consiliare o in diretta streaming».

E aggiungono. «Riteniamo sia stato irrispettoso nei confronti della cittadinanza convocare il consiglio comunale sulla mozione di sfiducia, tra l’altro inserendola al terzo punto all’ordine

del giorno, in data e orari poco favorevoli alla partecipazione dei cittadini villabatesi. Per questo motivo, venerdì 14 febbraio saremo allo stesso modo in aula consiliare per proporre il rinvio della data del consiglio sulla mozione di sfiducia, cercando di condividerla con tutti i gruppi consiliari e i consiglieri comunali».