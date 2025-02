Le nomine dei dirigenti, nuovo pressing su Schifani: in campo gli artigiani. Irritazione da Palazzo d'Orleans

Ancora un pressing arriva dalle associazioni di categoria sulle nuove nomine dei dirigenti alla Regione. Dopo la Conferenza degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Sicilia e la Confcommercio, ci sono pure gli artigiani che entrano nel dibattito politico. Un appello, l'ennesimo, che pare - come gli altri già recapitati al governatore - non abbia sortito effetti positivi. Filtrerebbe da Palazzo d'Orleans irritazione. Il presidente Renato Schifani è deciso a proseguire per la sua strada nella composizione di un puzzle complesso con caselle da riempire ed equilibri da garantire.

L'ultimo appello, almeno in ordine di tempo, arriva da Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai. Dicono a chiare lettere «no al trasferimento di Carmelo Frittitta dall’assessorato regionale alle Attività Produttive». Per le associazioni siciliane dell’artigianato «l'attuale direttore non può e non deve essere spostato», e chiedono «con forza al presidente della Regione, Renato Schifani, di escludere il suo nome dalla rotazione degli incarichi».