Palermo, da venerdì 31 gennaio via alla raccolta differenziata a Tommaso Natale e Sferracavallo

Prenderà il via venerdì 31 gennaio 2025 la seconda fase di attuazione del sistema di raccolta differenziata porta a porta PG2030 – Palermo Green 2030 nella Zona di Tommaso Natale – Sferracavallo. Lo ha stabilito il sindaco di Palermo Roberto Lagalla con una ordinanza, la numero 5 del 27 gennaio 2025. L’avvio di questa nuova fase rientra nell’ambito del progetto per l’estensione della differenziata finanziato dal PON Metro – React Eu.

Le aree interessate sono tutte quelle comprese nell’area delimitata dalle seguenti strade e/o piazze principali:

- Via Barcarello

- Via Scalo di Sferracavallo

- Piazza Marina di Sferracavallo

- Via Torretta

- Via Plauto

- Viale Florio

- Viale Leone

- Via Pietro Calandra

- Viale Regione Siciliana N.O. (tratto fino a Via S. Minutilla - sono incluse le vie traverse di monte e di valle rispetto al predetto asse stradale)

- Via Salvatore Minutilla (esclusa)

- Via S. Lorenzo (fino a incrocio Via C. Beccaria)

- Via Cesare Beccaria

- Via Carmelo Gianrizzo

- Via Giuseppe Lanza di Scalea (solo corsia da Rotonda Berlinguer a P.le Caduti di El Alamein)

- Via Faraone

- Via Scordia (inclusa già in step 1 - PON)

- Via Partanna- Mondello

- Via Spina Santa (inclusa già in step 1 – PON)

- Viale Rosario Nicoletti (sono incluse le vie traverse di monte e di valle rispetto al predetto asse stradale)

- Via Schillaci.