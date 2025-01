Palermo, i bus fermi costano 700 euro al giorno

Non solo gli autobus elettrici sono fermi perché mancano le stazioni di ricarica, ma paghiamo pure per farli stare immobili, in fila, all'aperto, all'acqua e al sole, in un’area della Me.Si. srl di Carini, azienda che si occupa di veicoli industriali. Prima o poi si scoprirà che prenderanno un acciacco e bisognerà aggiustarli prima di avere percorso un solo metro di strade cittadine.

Al di là della facile ironia, della prima fornitura di bus elettrici, 35, l'Amat fino a oggi non ne ha potuto utilizzare nemmeno uno. Sono stati consegnati a luglio. Le intese prevedevano un deposito gratuito per 90 giorni. Trascorsi i quali «l'amministrazione si impegna a corrispondere al fornitore, per il ricovero e la custodia nei propri locali, un importo pari a 20 euro a veicolo per ogni ulteriore giorno di permanenza» in deposito. Facendo un rapido calcolo, significa che i 35 mezzi costano solo di parcheggio 700 euro al giorno. Fino a settembre non ci è costato nulla, per via della franchigia contrattuale, ma da ottobre il costo è di 21 mila euro al mese, fino a quando non verranno trasferiti nei depositi dell'Amat. La replica dell'azienda: non abbiamo le piattaforme di rifornimento, da noi potrebbero rovinarsi