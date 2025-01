Approvato il regolamento del congresso reginale del Pd Sicilia, tensioni

In un clima molto teso, l’assemblea regionale del Pd siciliano, riunita all’hotel Astoria di Palermo, ha votato e approvato il regolamento per il congresso regionale che porterà all’elezione del nuovo segretario regionale del partito. Hanno votato a favore in 169, gli astenuti sono stati 4 e altri 4 i contrari.

«Vergognati» hanno urlato alcuni dei presenti in assemblea rivolgendosi al responsabile organizzativo regionale del Pd, Igor Taruffi. «Il risultato verrà certificato - ha detto Taruffi - con questi numeri il regolamento risulta approvato».

Con l’approvazione del regolamento l’ipotesi delle primarie, per l’elezione del segretario regionale di partito, risulta esclusa.