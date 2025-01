Palermo, la raccolta differenziata in centro storico: nuova data per l'avvio e infopoint della Rap

Gli operatori della RAP, per venire incontro alle utenze domestiche (condomini con numero di unità abitativa inferiore a 8) ricadenti nel quartiere 1 (Tribunale – Castellammare) e nel quartiere 2 (Palazzo Reale – Monte di Pietà) saranno domenica prossima, per 4 ore, a disposizione del quartiere per distribuire e dare informazioni sulle imminenti modifiche del servizio e sulle nuove modalità di raccolta.

Domenica, 26 gennaio c.m., dalle ore 8 alle ore 12, in Corso Tukory 2, altezza Chiesa di Sant’Antonio di Padova, chi non avesse ritirato ancora il Kit potrà usufruire dell’infopoint mobile presente sui luoghi.

Contestualmente alle attività di sensibilizzazione e comunicazione che sono state avviate dalla RAP nel quartiere 21 (Tommaso Natale e Sferracavallo) dove partirà a fine mese la raccolta differenziata “porta a porta”, l’Azienda sta programmando altre attività di comunicazione, informazione e distribuzione Kit al centro storico, in previsione dell’avvio del servizio per giovedì 27 febbraio 2025.

L’iniziativa itinerante in Corso Tukory che coinvolgerà via via altri siti è stata attivata di concerto con l’Amministrazione comunale, la Prima circoscrizione e la SRR Palermo Area metropolitana.

Per maggiori informazioni potrà essere visitato il sito della RAP (www.rapspa.it)

Nella foto Ecopunto presso il parcheggio di Piazza Giulio Cesare