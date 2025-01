Palermo, Imu da pagare: avvisi per mille debitori

Non s'era mai fatto. Perché mai, prima del maggio scorso, si erano approvati i «valori venali» di riferimento per applicare l'Imu (imposta municipale unica) sulle aree fabbricabili, quelle così classificate dal Prg.

Si tratta di zone in cui si può edificare a seconda della destinazione: residenziale, impianti sportivi, insediamenti produttivi, servizi, uffici, attrezzature scolastiche, parcheggi.

Zone che devono essere tassate e non è mai stato fatto, con evidenti ricadute di responsabilità per danno erariale. Finora, insomma erano sfuggite alle maglie del fisco comunale.

L'area delle Entrate e dei tributi ha inviato i primi 1.123 schemi di accertamento per un valore complessivo stimato di tre milioni di euro.

In preparazione ci sono altri tremila atti: alla fine delle operazioni per le casse comunali è stato calcolato che ci sarà un flusso in entrata di circa dieci milioni di euro. Ormai l’amministrazione può tentare di recuperare solo gli ultimi 5 anni, il resto è prescritto.