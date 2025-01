Sondaggio: in crescita la fiducia dei siciliani in Schifani, sostegno sui termovalorizzatori

Si conferma il trend in crescita della fiducia dei siciliani per il presidente della Regione Renato Schifani. È quanto emerge dall'ultima rilevazione di Noto Sondaggi sulle opinioni relative al governatore. A gennaio 2025 il 60% degli intervistati ha espresso fiducia positiva per Schifani, un dato in crescita rispetto al 49% di dicembre 2022. Il trend è in miglioramento costante: era passato infatti al 53% a febbraio 2023, al 55% a aprile 2023, per poi salire al 58% a febbraio 2024, dato confermato ad aprile dello stesso anno.

Di contro, la fiducia negativa a gennaio 2025 è al 30%, in netto calo rispetto al 40% di dicembre 2022. Il 10% non ha espresso una preferenza. Inoltre secondo la netta maggioranza degli intervistati il governatore può migliorare la reputazione della Sicilia: a gennaio 2025 ne è convinto il 60%, dato in crescita rispetto al 50% di dicembre 2022.

Il 23% ritiene invece di no, era di questo avviso il 32% a dicembre 2022. Il 17% non si è espresso. Trend in crescita anche sul fronte delle intenzioni di voto: a gennaio 2025 il 58% degli intervistati voterebbe per Schifani, il 31% contro. I due dati erano rispettivamente al 47 e al 30% nel dicembre 2022. In questo caso è in netto calo il dato dei «senza opinione», che scende dal 23 all'11%.