Sanità in Sicilia, la Fials: «Servono 2.250 nuovi posti letto nel pubblico»

«Auspichiamo che il governo regionale porti a termine al più presto la rimodulazione della rete ospedaliera. Abbiamo condiviso e apprezzato l’impegno dell’assessorato e salutiamo l’assessore Volo ringraziandola per il lavoro svolto in questi anni».

Lo scrive in una nota la Fials Sicilia che ha preso parte oggi in assessorato col confronto con i sindacati sul tema del riordino della rete ospedaliera.

L’incontro è stato anche l’occasione per un saluto da parte dell’assessore in vista dell’insediamento della dottoressa Faraoni. Sandro Idonea, segretario generale della Fials Sicilia, e la vice Agata Consoli, spiegano che «in questo clima di passaggio di consegne sappiamo che l’amministrazione dopo mesi di interlocuzione sta mettendo a punto le migliori condizioni per la rimodulazione. Il tema principale appurato dall’assessorato è la carenza di posti di medicina, con 2.250 posti letto nel pubblico non attivati e la necessità che le Direzioni generali procedano con l’immediata messa a disposizione. Condividiamo questa impostazione e chiediamo all’assessorato di consentirci di visionare il piano di riordino per fornire il nostro supporto e dare il nostro contributo.