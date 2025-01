Palermo, due milioni per settecento loculi ai Rotoli

Settecento nuove tombe al cimitero dei Rotoli di Palermo, riemerso lentamente dall’inferno dei 1500 morti lasciati all’aperto o accatastati nei depositi di fortuna perché senza posti disponibili. Scenario surreale e oggi lontano, grazie al cammino amministrativo spedito, consentito dai poteri eccezionali invocati e ottenuti dal sindaco Roberto Lagalla all’inizio del suo mandato, due anni e mezzo fa.

Sono stati affidati i lavori da due milioni di euro per il rifacimento del muro di confine, del piano stradale con consolidamento del ciglio stradale a monte del cimitero dei Rotoli. Ma sopratutto, la ditta palermitana Vica realizzerà 700 nuovi loculi sul muro perimetrale del cimitero acattolico. Si tratta di nicchie murarie. La partenza del cantiere è fissata per l’inizio della primavera: la conclusione, sempre secondo le previsioni contrattuali, in 18 mesi. Il progetto più ampio ridimensionato dalla Soprintendenza dopo le proteste della borgata

