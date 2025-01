La guerra nel Pd siciliano, Rubino lancia la raccolta di firme per le primarie: ecco chi ha aderito

E’ stata pubblicata online, sul canale Change.org, lanciata da Antonio Rubino, componente della direzione nazionale del Pd, la raccolta firme a favore del mantenimento dello strumento delle primarie per l’elezione del segretario regionale del partito in Sicilia. Sulla questione l’assemblea regionale dem, che si era riunita una decina di giorni fa, non aveva chiarito i criteri da adottare per l’elezione del segretario regionale, e cioè se affidarsi al voto dei soli iscritti o procedere con primarie aperte.

«Le adesioni raccolte si andranno ad aggiungere ai circa mille firmatari che già hanno aderito in precedenza - spiega Rubino - Si continuerà, contestualmente all’online, anche con la raccolta manuale». Nella raccolta firme online tra le motivazioni si legge: «Al segretario regionale uscente contestiamo la volontà di cancellare le primarie dallo statuto adottato nel 2009. Una scelta incomprensibile e assolutamente non coerente con quanto si registra a livello nazionale. Senza le primarie la segreteria nazionale Elly Schlein non avrebbe vinto il congresso. Il meccanismo del solo tesseramento non è adeguato e appare alquanto obsoleto rispetto a ciò che si muove nella società, per questo chiediamo che rimangano le primarie nello Statuto regionale».