Palermo, a Mondello nascerà un Parco urbano per i bambini: sarà vicino al plesso scolastico Riso

La VII circoscrizione di Palermo avrà finalmente il suo Parco inclusivo. Nascerà vicino al plesso scolastico Riso dell’istituto comprensivo Borgese Partanna Mondello.

La consigliera comunale di Palermo, Caterina Meli (Forza Italia), esprime con grande soddisfazione la realizzazione del nuovo parco giochi inclusivo nella VII circoscrizione, nel cuore del quartiere Partanna-Mondello, tra via Palinuro e via Mondello.

«Questo risultato rappresenta una vittoria per tutta la comunità -dichiara la consigliera Meli -. Finalmente anche la VII circoscrizione potrà godere di uno spazio verde dedicato al gioco, all’inclusione e alla socializzazione. Un parco accessibile a tutti, senza barriere, dove i bambini con disabilità e normodotati potranno giocare insieme, crescere e condividere esperienze senza divisioni».

La consigliera Meli ha voluto esprimere un sentito ringraziamento per il supporto ricevuto durante il percorso di realizzazione del progetto: «Desidero ringraziare vivamente l’assessore alle Politiche Ambientali e Transizione Ecologica, Pietro Alongi, e il dirigente Francesco La Monica per avermi permesso di individuare una soluzione concreta al problema di via Palinuro e per avermi supportata nello sviluppo di un progetto che trasforma un terreno incolto e abbandonato, fonte di insetti e vegetazione infestante che causavano disagi ai bambini della vicina scuola Francesco Riso, in un parco capace di ridare vita e valore al quartiere. Un ringraziamento speciale va anche al primario ente del terzo settore, il cui contributo è stato fondamentale per la realizzazione del progetto, in quanto si occuperà della fornitura dei materiali necessari».