La guerra del Pd in Sicilia, appello alla Schlein: duecento firme per chiedere le primarie

Sarebbero circa 200 le firme raccolte nel giro di un’ora in calce a un documento che i promotori dell’iniziativa trasmetteranno a Elly Schlein per chiedere il mantenimento delle primarie nello statuto del partito in Sicilia: a sottoscrivere l’appello alla segretaria Dem ci sono parlamentari, amministratori locali, dirigenti di diverse aree del Pd, pezzi di società civile e militanti. Il documento sarà inviato anche alla direzione nazionale.

I firmatari dell’appello contestano il regolamento, portato in Assemblea regionale sabato scorso dal segretario regionale Anthony Barbagallo, che prevede di dare voce ai soli iscritti per l’elezione del nuovo segretario ma non ancora votato dopo l’intervento del responsabile organizzativo Dem Igor Taruffi impegnato a ricompattare il partito. L’Assemblea tornerà a riunirsi venerdì prossimo, sempre a Palermo.