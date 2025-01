Termini, ecco la nuova giunta ma scoppia la polemica nel Pd: tra gli assessori il segretario democratico, il partito non gradisce

C’è la nuova giunta comunale a Termini Imerese. A nove giorni dall’azzeramento della squadra di governo e la conseguente revoca delle nomine degli assessori comunali, il sindaco della città di Termini Imerese, Maria Terranova, ha nominato la sua nuova Giunta.

La determinazione sindacale è stata pubblicata sul sito istituzionale del Comune alle tredici di ieri e prevede la conferma di tre assessori e l’ingresso in giunta del professore Vincenzo Fasone, segretario cittadino del partito democratico che prende il posto del compagno di partito Gaetano Castellana, già assessore ai lavori pubblici e alla protezione civile, e l’avvocato Giuseppe Di Maio, in quota M5S, cui fa largo l’avvocato Claudio Merlino, già assessore agli affari legali, beni confiscati e rapporti con il Consiglio comunale, del movimento civico Termini Bene Comune. Merlino, rimarrà comunque in Consiglio comunale.

