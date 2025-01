L'assemblea del Pd a Palermo, il segretario Barbagallo: «Saremo testardamente unitari»

«Testardamente unitari, come dice la nostra segretaria nazionale. Spero che stamattina possa esserci un confronto proficuo sulle regole che, come nello stile del Partito Democratico, devono essere ampiamente condivise con la base». Così il segretario del Pd, Anthony Barbagallo, parlando a margine dell’assemblea regionale del partito, convocata per approvare il regolamento per il congresso, all’hotel Astoria di Palermo.

Il segretario: «Al congresso votino gli iscritti»

«Ho parlato tanto in questi giorni - prosegue - credo che oggi il segretario debba ascoltare. La direzione verso cui si deve volgere è quella della certezza delle regole, il vaglio della commissione nazionale di garanzia, sulla bozza di regolamento, è la garanzia principale sul fatto che saremo sulla strada giusta. Commissariamento? Io ho fiducia nei dirigenti nazionali, confido in un percorso ordinato, senza fratture. Apertura a nuovi iscritti? Io faccio una proposta, per dare forza ai circoli, agli iscritti, per fare un congresso con delle regole certe, senza improvvisazioni e scorciatoie che possano poi portare a contenziosi. La proposta della segreteria regionale è quella sul modello del congresso che mi ha eletto nel 2020, quindi che votino gli iscritti, un tesseramento vero e reale che prevede la presenza dei nostri iscritti sul territorio perché è giusto dare voce a loro, soprattutto sui temi», conclude Barbagallo.