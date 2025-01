Mutui, in Sicilia aiuti alle aziende raddoppiati

Il contributo per abbattere il costo dei mutui raddoppia. E si allunga l’elenco delle imprese che ne beneficeranno. La Regione ha deciso di modificare in modo sostanziale il bando con cui l’Irfis sta raccogliendo le domande per ottenere gli aiuti che abbassano il peso dei prestiti. E ciò comporterà una riapertura dei termini per presentare la richiesta.

È quasi un bando bis, quello messo a punto ieri dal presidente Renato Schifani in un incontro a Palazzo d’Orleans con Iolanda Riolo e Giulio Guagliano, presidente e direttore generale dell’istituto di credito regionale.

Alla base della decisione maturata ieri c’è un monitoraggio che Irfis ha consegnato al presidente sul trend registrato in questi primi giorni di apertura di uno dei bandi più attesi. Si evince che a tre settimane dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande è già stato raggiunto il target di aziende che l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino prevedeva di aiutare. A farsi avanti sono già state circa 4.400 imprese: la previsione iniziale era che a farsi avanti sarebbero state circa 4.500 realtà.