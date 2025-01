Periferie, Ciciliano in visita a Palermo e Catania per interventi a favore dei comuni

Il commissario straordinario di Governo, Fabio Ciciliano, si è recato questa mattina, 2 gennaio, in Sicilia per proseguire - dopo il sopralluogo preliminare nel quartiere romano del Quarticciolo, a cui seguirà un incontro con il sindaco di Roma, e il vertice con l’amministrazione locale di Rozzano, nel Milanese, degli scorsi giorni - le visite istituzionali che forniranno il quadro dei possibili interventi da mettere in campo per il supporto ai comuni individuati dal Consiglio dei Ministri del 23 dicembre.

Ciciliano ha incontrato i sindaci di Catania e Palermo, per iniziare a lavorare ai piani straordinari di interventi infrastrutturali e ai progetti di riqualificazione sociale per i quartieri di San Cristoforo (Catania) e Borgo Nuovo (Palermo). Nel pomeriggio il Commissario si è poi spostato in Campania dove, con il sindaco di Napoli, sono state approfondite le possibili azioni volte alla riqualificazione dei quartieri di Scampia e Secondigliano.

«L’esperienza di Caivano - ha spiegato Ciciliano - ci ha insegnato che per intervenire in maniera positiva su un territorio è fondamentale farlo insieme alle comunità che lo vivono, ascoltare le esigenze per poter rispondere a quei bisogni e per questo ho voluto incontrare immediatamente gli amministratori dei comuni interessati. I sindaci sono impegnati in prima fila e sono fondamentali nella condivisione del percorso che insieme intraprenderemo, in favore delle loro comunità. Inizieremo a lavorare da subito e lo faremo insieme a tutte le autorità competenti».

Domani Ciciliano proseguirà gli incontri in Calabria, con i sindaci di Rosarno e San Ferdinando, e in Puglia, con la Commissione Straordinaria del comune di Orta Nova.