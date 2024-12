Comune di Palermo, pubblicata la graduatoria delle famiglie in cerca di una casa

Pubblicata a Palermo la graduatoria delle famiglie in cerca di un alloggio. «Sul sito del Comune di Palermo, sezione delle determine dirigenziali, abbiamo provveduto a pubblicare con una attribuzione automatica del punteggio la graduatoria dei nuclei familiari riguardanti l’emergenza abitativa», rende noto l'assessore alle Politiche abitative Fabrizio Ferrandelli.

«Di fatto, raggiungiamo un traguardo molto importante - aggiunge - ai fini di una analisi più precisa della realtà emergenziale passando da una platea di 2.267 nuclei familiari a 373 componenti, lasciando così alle spalle gli errori passati che si erano commessi in fase di attribuzione del punteggio. Questo risultato - continua Ferrandelli - ci porta a sostenere nei prossimi anni un lavoro ancor più virtuoso che avrà lo scopo di azzerare la lista. Nell’ultimo semestre, poi, siamo riusciti ad assegnare circa 50 immobili, con un evidente cambio di marcia rispetto agli anni scorsi e per questo ringrazio gli Uffici per il certosino lavoro effettuato, che si è concretizzato anche con la intuizione di far convergere i richiedenti presso gli sportelli dedicati nel mio assessorato».