I panettoni, il freddo e i senzatetto: scontro al Comune di Palermo

«L’amministrazione Lagalla ha scelto di distribuire panettoni come gesto simbolico verso i bisognosi, ma si è clamorosamente dimenticata di affrontare un problema ben più urgente: l’emergenza freddo. Nonostante le recenti condizioni meteo avverse, non è stato predisposto alcun piano straordinario per garantire assistenza alle persone senza dimora, lasciandole abbandonate a loro stesse». Lo dicono i consiglieri comunali del Partito democratico, Movimento 5 stelle, Avs, Oso e Gruppo misto al Comune di Palermo.

«Chiediamo inoltre - aggiungono - che l’amministrazione intervenga immediatamente per colmare questa lacuna e metta al centro delle proprie azioni chi soffre realmente, con misure concrete e tempestive. La solidarietà non può ridursi a gesti simbolici: servono azioni che rispondano alle reali emergenze della città».

La replica dell'assessore Pennino

Non si è fatta attendere la replica dell’assessore ai Servizi sociali Rosi Pennino. «Spiace constatare - si legge in una nota - che le forze di opposizioni abbiano preso un enorme abbaglio in merito all’assistenza che il Comune offre in questi giorni di emergenza freddo ai senza tetto, riducendosi per speculare in modo poco elegante, per usare un eufemismo, sulla pelle dei soggetti fragili della città». «Su questo tema - prosegue la nota - l’amministrazione non si è fatta trovare impreparata, siamo al lavoro, abbiamo allertato e fatto spazio nei dormitori con un piano preciso di emergenza, attrezzato le nostre unità di strada e il Prins è operativo. Si tratta, è giusto sottolineare, di servizi tutti attivi H24». «Siamo l’unica amministrazione che ha investito oltre tre milioni di euro delle risorse legate alla povertà estrema chiedendo tutte e tre le annualità alla Regione, visto che chi ci ha preceduto ha fatto andare in avanzo 40 milioni di euro di risorse legate al sociale, e specificatamente quelle proprio legate alla povertà - sostiene Pennino - Abbiamo da poco concluso il bando che ha dato vita al nuovo pronto intervento emergenza sociale, potenziando con l’unità di strada, che prima non c’era. I poli diurni e notturni del Comune funzionano H24 ed i dormitori sono attivi».