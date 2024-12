Rap, inghippo risolto e stipendi salvi: recuperato il milione che doveva essere trattenuto dal Comune

I lavoratori di Rap possono tirare un sospiro di sollievo perché il Comune sta per liquidare tutti, per intero e senza la fatale trattenuta annunciata di un milione (di cui aveva parlato ieri il Giornale di Sicilia), i benedetti 18 milioni e 800 mila euro necessari all’azienda per fare partire regolarmente i bonifici destinati allo stipendio di dicembre.

«Abbiamo già dato in anticipo le tredicesime, speriamo ora di fare arrivare prima del 27 i pagamenti del mese», afferma sollevato il presidente dell’azienda, Giuseppe Todaro, dopo le 24 ore di panico seguite a un emendamento sulla delibera del Consiglio che ratificava la transazione con il socio Rap, ma con il 5% di «accantonamento» che avrebbe messo in serie difficoltà la contabilità spicciola della partecipata.

Ieri mattina, in tutta fretta, riunione fiume con l’amministrazione e la soluzione. Ma cosa è successo, perché è scattato l’allarme rosso sul totale già preventivato con l’accordo sulla congruità delle «fatture» per i servizi resi negli anni da Rap e ora saldati? Per Eugenio Ceglia, in effetti, si è trattato di un finto problema. Il famoso 5% viene normalmente previsto come «accantonamento» alle imprese che producono un utile e non è il caso della Rap. «La normativa che regola le società partecipate è molto complessa - spiega il direttore generale del Comune -. Per semplificare, mancava di fatto l’ultimo passaggio per ratificare la transazione, che è quello che prevede, dopo il passaggio in Consiglio, una ulteriore delibera di giunta. Se ne è accorto il segretario generale, Raimondo Liotta, e così abbiamo in velocità sistemato la questione».