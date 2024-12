Palermo, la Rap ora non ha soldi per gli stipendi

La Rap, sulla carta, non dovrebbe avere problemi di liquidità in questo momento. Ma il diavolo, com'è noto, si annida nei dettagli. Un maligno emendamento alla delibera sul riconoscimento del debito fuori bilancio da 19 milioni in suo favore, approvato dal Consiglio comunale di Palermo, obbliga gli uffici del Comune a decurtare la cifra del 5 per cento. Significa che salta via circa un milione che rischia di diventare una perdita di bilancio per l'azienda di igiene ambientale. Che, ovviamente, non ci sta. Tutti i documenti contabili avevano riconosciuto la cifra tonda. «Le fatture sono già emesse, certificate, accettate e rendicontate», spiega Giuseppe Todaro, presidente di Rap, il cui umore in mattinata era nero appena appreso delle difficoltà emerse. Ma la sua tensione era alle stelle: «Non sono disposto ad accettare un euro meno».

Il punto è che senza quel trasferimento di danaro la società partecipata precipita in un mare di guai. Venerdì scorso, non appena Sala Martorana si era espressa sui debiti fuori bilancio (peraltro coi consiglieri di maggioranza che scappavano per sottrarsi a qualsiasi responsabilità e lasciando a votare solo 11 colleghi del centrodestra grazie all’opposizione che ha tenuto il numero legale dell’aula) la presidenza aveva dato il via libera al pagamento delle tredicesime. Nessuno poteva immaginare questo clamoroso intoppo. Resta, però, da liquidare gli stipendi, i fornitori, le manutenzioni, le bollette e tutto quanto rappresenta carburante di un’azienda complessa e difficile come Rap. Fino a ora le cose sono andate avanti sulla parola. Ma sotto Natale bisognerà sganciare i soldi a chi legittimamente li aspetta: soprattutto aziende che a loro volta devono pagare dipendenti, tredicesime, tasse, muti e via dicendo.