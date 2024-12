Open arms, domani il verdetto a Palermo: gli alleati blindano Salvini

È una vigilia di solidarietà, per Matteo Salvini. Oltre ai leghisti, si schierano dalla sua parte gli alleati in Italia e in Europa. E perfino Oltreoceano, Elon Musk torna a mobilitarsi per lui: «È assurdo che Salvini venga processato per aver difeso l’Italia», polemizza il magnate americano sul suo social.

Tra poche ore il processo Open arms arriverà al capolinea e in mattinata i giudici di Palermo entreranno in camera di consiglio per decidere la sorte del vicepremier, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per aver bloccato lo sbarco di 147 migranti soccorsi dalla ong Open Arms, nel 2019. Rischia sei anni di carcere.

Il leader della Lega aspetta il verdetto in solitaria, o quasi. Atterrato a Palermo in serata, non si unisce ai parlamentari siciliani convocati per un direttivo simbolico e solidale.

Va in albergo a Mondello.

«Preferisce stare solo e concentrato», riferisce il suo colonnello della Lega sull’isola, il senatore Nino Germanà, che aggiunge di averlo sentito: «Mi è parso sereno». Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli, sarà con lui Giulia Bongiorno, nel ruolo di suo avvocato prima che leghista. Nessuna mobilitazione, invece, dei leghisti.