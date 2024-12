Palermo, da gennaio sconti sulla Tari a chi conferisce nei centri comunali di raccolta

Da gennaio i cittadini di Palermo avranno a disposizione il sistema di raccolta rifiuti con premialità. «Oggi abbiamo svolto un sopralluogo presso il centro comunale di raccolta di via Ernesto Basile insieme al presidente della Rap, al direttore della Sispi, all’assessore Alongi e agli uffici Tari - dice Salvatore Imperiale, presidente quarta Commissione consiliare - per potere chiarire alcuni punti che avevano sollevato dubbi. L’ufficio Tari, grazie ad un input della quarta commissione e del sindaco Lagalla, entro marzo, porterà in aula il nuovo regolamento sul pagamento dei rifiuti e saranno previste diverse agevolazioni per i cittadini. I palermitani che da gennaio si recheranno nei Ccr per il conferimento dei rifiuti avranno lo sconto già nell’acconto della bolletta Tari 2026».