Palermo, approvata la riqualificazione della piazza di Mondello: nuovi arredi e una scalinata verso il mare

La giunta comunale di Palermo ha approvato in linea amministrativa il progetto di riqualificazione e rigenerazione urbana della piazza di Mondello. La notizia arriva dal capogruppo di Forza Italia in VII circoscrizione, Ferdinando Cusimano.

Finanziamento da 4.548.478,89 euro coperto dai fondi PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021/2027. Un progetto che rivoluzionerà la piazza simbolo della borgata. Sarà rivisto tutto l’arredo urbano, prevista una nuova pavimentazione con una scalinata che andrà verso il mare rendendo più suggestivo il paesaggio. Il fiore all'occhiello di questo progetto sarà il restyling della fontana, oltre ad un impianto d’illuminazione tutto nuovo di ultima generazione.

«Esprimo grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla giunta, dall’ingegnere Marco Ciralli, dal dirigente di servizio Sandro Follari, dal sindaco Roberto Lagalla, dall'assessore all’Urbanistica Maurizio Carta - dice Ferdinando Cusimano -. Un passo importante per tutta la borgata di Mondello l’approvazione di questo progetto. Proporrò al presidente della circoscrizione di convocare incontri pubblici con i cittadini, come previsto dal regolamento sul decentramento, così da poter rendere partecipi i palermitani alla realizzazione di questo importante progetto».