Consegnati i lavori per la fognatura in via Cruillas a Palermo, dureranno 18 mesi

Sono stati consegnati oggi in via definitiva, presso la struttura del commissario nazionale per la depurazione, i lavori per la realizzazione della fognatura di via Cruillas a Palermo. Erano presenti, il Subcommissario con delega alla Sicilia Occidentale Toto Cordaro, l’assessore alle Infrastrutture del Comune di Palermo Totò Orlando, il direttore dei lavori Berardo Giangiulio, il rappresentante legale dell’impresa Manelli srl Salvatore Catanzaro e il Rup dei lavori Giuseppe Iannazzo.

«Si tratta di un intervento strategico per la riqualificazione di un’importante zona periferica della nostra città - ha dichiarato Cordaro -. A lavori ultimati e dunque entro i 18 mesi previsti per la realizzazione dell’opera - ha poi proseguito il subcommissario - renderemo più vivibile la vita di tanti palermitani, daremo un significativo contributo alla tutela dell’ambiente in cui viviamo e chiuderemo un’importante infrazione comunitaria con l’estinzione della relativa sanzione».

L’opera, che complessivamente vale 15 milioni di euro, consentirà di realizzare il collettamento nella zona di Cruillas con lo scopo di regolamentare la rete fognaria e sanare gli inconvenienti igienico-sanitari causati dagli smaltimenti abusivi dei reflui nel canale Mortillaro. Contestualmente si procederà, a seguito di apposita convenzione con Amap, al ripristino della rete idrica nelle strade interessate dall’opera. La durata prevista dei lavori è di 18 mesi.